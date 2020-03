Siria, 11,3 milioni di persone non ricevono più cure mediche

In questi giorni di emergenza da Coronavirus tante cose sono cambiate. Prima tra tutte il ripensare al nostro sistema sanitario nazionale, troppe volte bistrattato, dato per scontato, soggetto a tagli che ci sembrano incomprensibili. Ma per accorgercene ci serviva una Pandemia? Il sistema sanitario sta alla base della società, non solo della nostra. È un sistema non solo da supportare ma anche da tutelare. Eppure, a qualche migliaio di chilometri da noi c’è chi gli ospedali li bombarda nel silenzio generale. Siamo in Siria e la crisi di questo Paese che è entrato nel decimo anno di conflitto, è una delle crisi umanitarie più grandi mai vista. Ad oggi sono 5,6 i milioni di Siriani registrati come rifugiati, la maggior parte di loro nei paesi vicini (Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto), e 6,2 milioni di sfollati interni. Le tensioni e i diversi fronti aperti nel Nord del paese (la provincia di Idlib e il confine con la Turchia continuano incessanti, e continuano a creare vittime, nuovi rifugiati e sfollati: anche oggi in molte città e villaggi è impossibile vivere in sicurezza.