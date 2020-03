Alunni con disabilità e didattica a distanza: dal Miur un canale ad hoc

Secondo quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo 2020, i dirigenti scolastici «attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza». Il Decreto specifica che occorre prestare particolare attenzione alle “specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Sul sito del Ministero dell'Istruzione, nella sezione sulla dedicata alla Didattica a distanza nata per supportare le scuole in seguito all’emergenza sanitaria del COVID -19 è da ieri disponibile un canale tematico per L’inclusione via web. Uno strumento pensato per affiancare e supportare il lavoro dei dirigenti scolastici, del personale e degli insegnanti nei percorsi didattici a distanza per gli alunni con disabilità. Saranno messi a disposizione riferimenti normativi, condivisione di esperienze didattiche, link utili, webinar, piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza. Il canale sarà costantemente aggiornato e arricchito di nuovi spunti e materiali. Perché l’inclusione a distanza è possibile.