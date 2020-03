Coronamaison, la sfida: disegnare la casa dei sogni per la quarantena

Dice Pénélope Bagieu nel tweet qui sotto: «Ecco il template che @acupoftim ha fatto per noi per la #Coronamaison ! Noi disegniamo la stanza, l’arredamento/la compagnia/gli animali/il cibo/le finestre, insomma il luogo ideale per essere confinati! E se facciamo un disegno in bianco e nero, i coloristi non esitino a riprendere le immagini». E, in basso, la casa ideale di Pénélope Bagieu, coloratissima, con grandi cactus e piante esotiche, un’amaca e il mare davanti , «anche se penso che avrò il tempo di farne ancora una decina», dice nel tweet.