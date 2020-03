Coronavirus, sostenere l’assistenza domiciliare ai malati di tumore

Con 3.000 malati di tumore curati gratuitamente ogni giorno nelle loro case da 23 équipe mediche operative in 11 regioni italiane (250 tra medici, infermieri e psicologi in 31 province), Fondazione Ant (Assistenza Nazionale Tumori) è un vero e proprio “ ospedale senza pareti”. In questi giorni così drammatici, non ha mai interrotto la sua attività sul territorio: medici e infermieri sono costantemente operativi da Nord a Sud, anche nelle province più colpite dall’emergenza Covid-19 e in alcune aree in grande difficoltà come Brescia e Pesaro per arrivare fino a Zone Rosse come Medicina, Comune in provincia di Bologna particolarmente colpito dal diffondersi della malattia.

L’assistenza medica domiciliare Ant contribuisce a far sì che il sistema sanitario nazionale possa concentrarsi sull’emergenza in atto in tutto il Paese, come ricorda la presidente, Raffaella Pannuti: «Sicuramente dobbiamo fare i conti con due emergenze: l’aumento delle assistenze domiciliari che ci vengono richieste da questi pazienti fragili e la mancanza dei dispositivi di protezione che, a cascata, si riversa anche su di noi. Se da una parte infatti siamo un “ammortizzatore sanitario”, dall’altra ci tocca fronteggiare anche il problema dei presidi. La presa in carico e la gestione del paziente da parte nostra rimane la stessa, anche se ora si cerca di lavorare sulla qualità, più che sulla quantità. Abbiamo potenziato tantissimo il lavoro telefonico e sosteniamo anche con forza che si deve spingere il più possibile sulla domiciliarità, non solo per le cure palliative, anche prima. Ma occorre anche ripensare al modo di assistere i malati cronici e implementare il numero dei medici in entrata, che sono insufficienti a tutti i livelli».