Come si diventa cacciatori di virus

Come si diventa virologi?

I medici virologi devono avere una specializzazione in microbiologia e virologia. Quindi dopo i 6 anni di medicina bisogna tentare l’accesso alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia (altri 4 anni). I posti a disposizione sono appena una ventina in tutta Italia.

Due i possibili sbocchi: da un lato la microbiologia clinica per arrivare alle diagnosi delle patologie virali; dall’altro la ricerca sui microrganismi per testare i meccanismi di azione e di sensibilità dei virus. Gli sbocchi lavorativi sono nei laboratori degli ospedali ma anche in università...