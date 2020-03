Dynamo porta Camp e formazione direttamente nelle case

Quale è stato l'impatto dell'emergenza dal punto di vista operativo per Dynamo?

Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro abbiamo naturalmente seguito tutte le regole e quindi abbiamo anche attivato tutti gli incentivi messi in campo dal Governo per le piccole e medie imprese. Concretamente ha voluto dire attivare un apolitica di smartworking e abbiamo immediatamente chiuso il Camp di Limestre cancellando le settimane di vacanze, spostare delle formazioni e rimandare la sessione di Pasqua. Abbiamo preso provvedimenti fino a maggio compreso.

Dal punto i vista economico vi ha creato criticità?

Ovviamente tutto il pacchetto di eventi primaverile oggi viene a mancare. Penso alle maratone e alle attività della rete. Un impatto fortissimo sul fundraising che stimiamo, se tutto dovesse rientrare con la fine di maggio, la stima sarebbe di 500mila euro. Il primo lavoro da fare è capire come funzionano i nostri costi immaginando tutti i possibili scenari. È molto complesso perché non sappiamo, come tutti, quando davvero finirà l'emergenza. Stiamo comunque notando, da parte delle Fondazioni erogatrici e delle aziende partner, abbiamo notato con piacere che il sostegno non sta venendo meno. Non ci sarà alcun cash flow rimandato

Avete attivato campagne di fundrasing dedicate?

Ci abbiamo pensato ma per ora abbiamo deciso che oggi non ce la sentiamo di lanciare una raccolta fondi per Dynamo. Ci rendiamo conto che le esigenze del Paese ora sono diverse. Abbiamo dato il nostro contributo in campagne di raccolta in favore di alcuni ospedali.

Per quello che riguarda le vostre attività come avete modificato il vostro impegno?

Sui programmi ci siamo seduti intorno ad un tavolo e abbiamo immaginato come convertire le nostre iniziative compatibilmente con la nuova condizione. Ci siamo buttati sul digitale e attivato iniziative che continuiamo ad affinare che consisto in dirette Facebook e contenuti digitali ad hoc, come la campagna #AcasaComeADynamo. Sul fronte della formazione di Academy allo stesso modo stiamo ripensando alcune delle attività sia di formazione corporate per le scuole sulle piattaforme. Ovviamente le richieste delle nostre aziende partner sono principalmente sul fronte del supporto ai dipendenti nell'ambito del welfare. E questa è per noi un'opportunità