Fondazione McDonald ha dovuto rivoluzionarsi per tenere aperte le sue Case

Come avete reagito allo stato d'emergenza?

In primo luogo mantenendo le Case attive, mettendo in sicurezza famiglie e operatori. Per farlo abbiamo un dialogo costante con gli ospedali pediatrici partner( Spedali Civili di Brescia, Meyer di Firenze e Ospedale Bambino Gesù di Roma) e seguendo pedissequamente le loro indicazioni. Abbiamo fornitoa tutti gli operatori e alle famiglie mascherine, guanti e gel igienizzanti. Abbiamo chiuso gli spazi comuni, tutte le attività di volontariato sospese, sospesi i fornitori non necessari. Abbiamo subito attivato il servizio spesa per le famiglie per ridurre i tragitti esclusivamente da casa all'ospedale ,che viene fatto attraverso navette dedicate o buoni taxi. Ma forse il servizio più innovativo che abbiamo attivato è grazie a voi di Vita

Quale?

Una cosa che in pochi immaginano è che le famiglie sono certamente molto colpite ma hanno le risorse per farcela perché l'isolamento e la lontananza da casae il vivere in spazi ristretti lo conoscono bene e lo vivono quotidianamente. È una condizione, purtroppo, abituale, per chi ha un bambino gravemente malato. Chi invece più è impreparato siamo noi, gli operatori. Per questo abbiamo ridotto i turni, attivato lo smartworking e siamo andati incontro ad ogni esigenza famigliare che si è posta. Ma non bastava. Avevo bisogno di fare squadra e di ricucire le emozioni. Così abbiamo iniziato a fare ogni lunedì mattina una conference call con lo psicologo Simone Feder della Casa del Giovane di Pavia, che ci guida sul tema del “non puoi non esserci”. Noi del sociale, in questo frangente, non possiamo non essere in prima linea. Ma abbiamo bisogno di capire come. In modo nuovo.