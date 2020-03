Le bare di Bergamo non sono quelle di Lampedusa

Certo, ogni tragedia umana è accomunata dal dolore, dalla dignità dei morti che viene calpestata come nel caso dei morti di Lampedusa a cui familiari fu allora negato di partecipare ai funerali, come nel caso dei familiari italiani che in queste ore non riescono a dare l’ultimo saluto ai propri cari nel Bergamasco. E che si vedono portare le ceneri dei propri cari da Bergamo a Padova o a Torino perché i forni crematori sono pieni.

Nella pagina Facebook della Parrocchia di Zogno, in provincia di Bergamo, paese di poco più di ottomila anime, ogni giorno vengono pubblicati i nomi delle persone decedute a causa del Covid 19. Qui la campana suona in segno di lutto una volta sola al giorno per ricordare tutte le persone del paese che non ce l'hanno fatto e serve a restituire un po’ di speranza a chi è ancora vivo o sta lottando tra la vita e la morte. Vivere con il sottofondo delle sirene non è affatto facile.

Distinguere nella tragedia significa avere rispetto per chi oggi non c’è più e per tutti quei familiari che oggi sono chiamati a sopportare il dolore della perdita di un caro e il dolore di non poter celebrare i propri morti. A Bergamo come a Lampedusa, ma sono storie diverse.