RestiamoUniti, la raccolta fondi per ospedali e personale sanitario

L’Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19 una pandemia, con 100 paesi colpiti su 196: solo in Italia abbiamo superato i 40.000 contagi e 3.000 decessi. Per questo WeWorld, organizzazione che da 50 anni si occupa di garantire i diritti di donne, bambini e bambine in 29 Paesi, compresa l’Italia, ha deciso di mettere in campo le proprie risorse per sostenere i più deboli, attivandosi per unire le forze e far fronte a questa emergenza.

I contagi aumentano e in molti presidi si rischia che i sistemi ospedalieri non possano fronteggiare il picco di contagi e la situazione diventi critica: per questo WeWorld, seguendo le indicazioni della Protezione Civile, lancia la raccolta fondi #RestiamoUniti per sostenere ospedali e personale sanitario e famiglie di alcune regioni particolarmente colpite dall’emergenza come Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Friuli Venezia-Giulia, per garantire l’incolumità di medici e infermieri e contemporaneamente aumentare la capacità di risposta degli ospedali.

«In questi anni abbiamo affrontato tante emergenze nei Paesi in cui interveniamo e abbiamo imparato che per uscire da una crisi è fondamentale restare uniti – commenta Dina Taddia, Consigliera Delegata di WeWorld – il nostro Paese è il terzo per contagi e molte Regioni non sono pronte ad affrontare le conseguenze di un virus tanto aggressivo quanto rapido nei contagi. Per questo abbiamo deciso di sostenere gli ospedali. Dobbiamo poter rispondere efficacemente all’emergenza per uscirne il prima possibile».

Il contributo al sistema sanitario però non è l’unica iniziativa messa in campo da WeWorld, che a seguito delle misure della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiuso gli spazi nelle periferie in Italia dedicati alle donne e ai bambini e alle bambine e tutti gli nostri uffici, garantendo le attività con lavoro da remoto. «WeWorld vuole garantire che i più fragili, che normalmente vengono lasciati indietro dalla società, non restino isolati. I ragazzi – e le loro famiglie - che seguiamo nei progetti contro la dispersione scolastica sono smarriti da quanto sta succedendo e non riescono a seguire i programmi scolastici, le donne vittime di violenza sono confinate in casa con i maltrattanti. A loro va il nostro pensiero quotidiano e stiamo attuando azioni per garantire sostegno e aiuto. In molti dei Paesi dove siamo presenti il virus sta iniziando ad arrivare, per questo stiamo preparando le nostre missioni a reagire al virus», conclude Taddia.

Donando sarà possibile dare il proprio contributo concreto sia a supporto degli ospedali che delle donne e dei bambini vittime di violenza: con 35 euro si può contribuire ad attivare una help line dedicata alle donne vittime di violenza, con 50 euro si garantisce supporto psicologico a distanza per genitori e bambini smarriti per l’emergenza, con 75 euro sarà possibile donare kit per cure domiciliari e assistenza ad anziani e tutti coloro che non possono accedere alle strutture sanitarie e con 120 euro si potrà fornire materiale medico sanitario per i reparti di terapie intensive all’interno degli ospedali.

Fondamentale per debellare la pandemia è ridurre i contatti e seguire le norme igieniche basilari. Per questo WeWorld affianca all’azione sul campo l’attività di sensibilizzazione lanciando una campagna multilingua da divulgare nei propri 29 Paesi di intervento per evitare il contagio. La guida sarà diffusa ai nostri operatori in loco, staff locale, famiglie e beneficiari.

Per donare alla campagna RESTIAMO UNITI (#restiamouniti):

IBAN IT92 F020 0801 6000 0000 5181 125

Causale: emergenza Covid 19