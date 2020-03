Giornata mondiale Sindrome di Down: distanti ma uniti

Il 21 marzo dello scorso anno partiva il camper del DownTour, oggi l'emergenza sanitaria a rendere impossibili incontri e manifestazioni di piazza che sono, però, solo rimandate. L'Associazione Italiana Persone Down non rinuncia però a celebrare la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, che ricorre il 21 marzo. E risponde alla call to action di quest'anno: “We decide”. Perché “tutte le persone con sindrome di Down dovrebbero avere piena partecipazione al processo decisionale su questioni che riguardano la loro vita – si legge nel manifesto – La partecipazione efficace e significativa è un principio fondamentale dei diritti umani, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”.

Un diritto e un principio che Aipd incoraggia e sostiene da quando nacque, 41 anni fa, da un gruppo di famiglie. E che continua a sviluppare ed esercitare nelle sue 55 sedi territoriali. Educare all'autonomia significa anche accompagnare a decidere. Ma per far questo, occorre piena consapevolezza dei diritti e conoscenza degli strumenti per esercitarli - ricorda una nota dell'associazione -. Per questo oggi Aipd rilancia il tema del protagonismo possibile delle persone con sD e ripropone la visione on line del documentario di Christian Angeli (in basso) che racconta riflessioni, speranze e difficoltà incontrate dalle persone con disabilità intellettiva nel vedere riconosciuto il proprio diritto di voto e nell’ esprimere le proprie opinioni politiche.