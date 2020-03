Al via la campagna "Dove c'è acqua la vita scorre"

"Africa di cieli immensi" è la frase d'esordio del trailer del cortometraggio "Qualcosa si è rotto", dedicato all'acqua e prodotto da Amref Health Africa, in collaborazione con DocLAb. Amref ne lancia il trailer in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua - 22 marzo - e della presentazione della sua campagna Dove c'è acqua la vita scorre. Accesso all'acqua, salute e igiene, cambiamenti climatici e water grabbing sono al centro della campagna di Amref Health Africa. Il corto - che verrà presentato nelle prossime settimane - è stato realizzato in Kenya e prodotto in collaborazione con DocLab. Main partner Cielo e Terra Sustainable e Utilitalia. Partner tecnici Fujinon, Premista e Sony. Il cortometraggio, che racconta il rapporto tra le donne africane e l’acqua vede la partecipazione speciale di Fiorella Mannoia, di recente in Africa con Amref.

“Oggi come non mai, nel pieno della pandemia Covid 19, che rischia di colpire duramente anche l’Africa, dobbiamo continuare a parlare di acqua, igiene, salute e prevenzione” avverte Guglielmo Micucci – Direttore di Amref Health Africa-Italia. “Lì dove i sistemi sanitari sono fragilissimi, dove i centri di rianimazione intensiva si contano sulle dita di una mano e solo in qualche metropoli, restare sani e non rischiare la vita per cause che, nella nostra parte di mondo, abbiamo sconfitto da decenni - colera, polmoniti - è fondamentale. E in questo senso l'acqua pulita è la chiave di tutto, non si può parlare di salute senza parlare di acqua. Dalla triste questione dell'accesso alle risorse idriche negato a migliaia di persone, segno di una drammatica ingiustizia sociale, fino alle battaglie per i diritti delle donne, spesso costrette a ore e ore di camminate per gli approvvigionamenti".

La campagna. Ci sono aree del mondo in cui la vita è appesa non ad un filo, bensì ad una goccia d’acqua. Nelle estese zone rurali, così come nelle affollate baraccopoli delle metropoli dell’Africa, donne, uomini e bambini sopravvivono ad una cronica mancanza di acqua pulita. Resistono ad ore di cammino in cerca d’acqua, combattono le insidie di virus e batteri che proliferano nelle fonti non sicure da cui sono costretti a dissetarsi. Milioni di persone che rischiano la vita, ogni giorno. A loro è dedicata la campagna Dove c'è acqua la vita scorre. Sito https://acqua.amref.it/