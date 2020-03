Baretta (Mef): «Sul blocco delle attività produttive serve massima chiarezza»

«È il momento della massima unità e chiarezza. "Distanti ma uniti" è l’appello che ci accompagna in queste difficili giornate». Sono le parole con le quali il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, commenta l’annuncio del premier Giuseppe Conte di chiudere, fino al 3 aprile, le attività economiche e produttive non essenziale ad affrontare l’emergenza Coronavirus.

Fermare le fabbriche e tutte le attività produttive non essenziali è una scelta difficile, dolorosa, «ma coraggiosa e necessaria - spiega Baretta - per bloccare l’avanzata del virus. Siamo coscienti delle conseguenti complicazioni economiche e della necessità di sostenere imprese e lavoratori e lo faremo, ma per salvare l’economia dobbiamo sconfiggere il virus».

Al tempo stesso non bisogna far venire meno al Paese pezzi importanti di produzione e servizi, tanto più in un momento così delicato. «Solo una strada condivisa tra tutti ci aiuterà. Per questo è fondamentale che governo e opposizione continuino a fare la loro parte, che le parti sociali continuino a essere costantemente coinvolte. Distanti ma uniti – conclude Baretta - deve valere anche, e ancor di più, a livello politico».