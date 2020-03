Oro blu, nove storie d'acqua, di uomini e d'ambiente

Ma l’acqua, si sa, è capace di una profondità inimmaginabile: ecco allora svelata la profonda inquietudine di Flavio, il soprintendente alla gestione di una mega diga che nel cuore del Brasile che con un errore di valutazione può mettere in ginocchio milioni di persone; ecco perché Julia, un’economista australiana, studia una proposta di legge per rendere i fiumi un soggetto giuridico; ecco pure perché Eelco, un ingegnere idraulico di Rotterdam, è proiettato nel mondo delle diplomazie internazionali per trasmettere agli Stati le competenze dei Paesi Bassi su come convivere con la forza distruttrice dell’acqua. Ed ecco ancora la quasi sconosciuta, ma profondamente emblematica storia della lotta al fatberg nel sottosuolo fognario di Londra dove il grasso avvolto negli oggetti impropri come le maledettissime salviette igieniche cotonate (secondo una brava ostetrica che chi scrive ha conosciuto qualche anno fa “buone solo per pulirsi le mani dopo aver fatto benzina al distributore automatico”) crea serpenti di inquinamento difficili da eradicare.

E poi ancora: i legami fra mafia e gestione dell’acqua potabile nei sobborghi indiani, la corruzione che passa dal controllo della consegna dell’acqua nella periferia di Città del Messico (affascinanti i richiami alla storia millenaria e della simbologia dell’acqua negli Aztechi). Nella stessa inimmaginabile profondità di significati dell’acqua si scorge uno dei nodi centrali dei conflitti in Medio Oriente, con un capitolo emozionante in cui si narra la storia di Nadia, una ricercatrice irachena spinta dall’amore per la propria terra di origine e dal dolore per la distruzione iniziata da Saddam Hussein di una delle culle della civiltà mondiale nel sud della Mesopotamia.

Ma il viaggio di Borgomeo nelle connessioni idriche non è una semplice narrazione: parte dalle storie di vita per raccontare storie collettive, storie di acqua, storie di comunità e di Stati.

“Oro blu” è un libro quanto mai utile perché va in fondo alla drammaticità dei temi che tratta, ma non ne inquina la comprensione: dalla lettura si esce con una coscienza idrica, si esce trasformati, si riemerge “idrofili”: termine che Borgomeo usa come un mantra e che ha solo nel suo nucleo il significato tecnico (la proprietà che hanno alcune sostanza e alcune sistemi chimici di assorbire o trattenere l’acqua), perché invece assume una valenza quasi filosofica: significa essere coscienti che l’acqua come ogni forma di vita non si controlla solo con la costrizione e il dominio, ma sapendola governare come parte stessa della nostra vita.

Sono le ultime righe dell’autore a chiarire questo concetto. “L’idrofilia passa anche da qui, dalla diga sul fiume Jato, perché idrofilia vuol dire comprendere e conoscere il potenziale sociale dell’acqua, la sua capacità di collegare le aspirazioni di centinaia e migliaia di individui per modificare le strutture del potere e le decisioni pubbliche […]. Per questo è importante pensare l’acqua come un tema personale e non solamente come un problema per gli ingegneri, i chimici o gli economisti. Parlare dell’acqua come parte integrante delle nostre vite, non solo come una molecola o come una risorsa da sfruttare, ci può aiutare a vivere meglio il nostro rapporto con lei e lavorare per un mondo più idrofilo. Attraverso il nostro legame con l’acqua sapremo anche vivere meglio la nostra casa, sapremo fermare il cambiamento climatico, e impareremo a essere parte del nostro mondo senza distruggerlo”.