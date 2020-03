Quando mio marito Carlo Urbani fermò il virus

“Oggi più che mai vorrei che il mondo avesse fatto tesoro dell’esperienza di mio marito. Forse si sarebbe potuta contenere o quantomeno affrontare diversamente questa pandemia”. Parla con voce pacata e commossa Giuliana Chiorrini, presidentessa del comitato locale della Croce Rossa di Castelplanio, piccolo centro marchigiano nei pressi di Jesi, vedova del microbiologo Carlo Urbani. Per molti versi, ripensando alla vicenda umana e professionale di questo medico, l’epidemia che ha colpito con tanta violenza la Cina, l’Italia e il resto del mondo sembra un dejà vu. Carlo Urbani, originario della provincia di Ancona, che dal 1999 ha presieduto la sezione italiana dell’Ong Medici Senza Frontiere (Msf), ritirando nello stesso anno il Nobel per la Pace, è stato il primo a identificare e classificare la Sars (Sindrome Respiratoria Acuta Grave), conosciuta anche come polmonite atipica, rimanendone lui stesso colpito mortalmente. Era un medico di grande esperienza e per anni è stato consulente per le malattie parassitarie dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms).

“Mentre eravamo in Vietnam, Carlo è stato chiamato ad Hanoi per il caso di una malattia sospetta e sconosciuta che aveva colpito un uomo d’affari occidentale” racconta la presidentessa Chiorrini. Era il 28 febbraio 2003, e sin da subito mio marito aveva capito la gravità della situazione, riscontrando che le infermiere che erano state a contatto con quel paziente erano state contagiate”. A quel punto il dottor Urbani cercò di prendere contatti con le autorità locali, chiedendo di chiudere subito le frontiere per contenere il diffondersi del virus, che intanto era riuscito a isolare. “Non fu facile farsi ascoltare, Carlo si trovava di fronte a uno scenario inedito, ma gradualmente le autorità cominciarono a seguire le sue indicazioni”, aggiunge. Il 18 marzo Carlo Urbani fu chiamato a Bangkok, ma durante il volo cominciò a sentirsi male e così avvertì subito i colleghi dell’Organizzazione Mondiale dalla Sanità, invitandoli a prendere le dovute precauzioni, ma anche a prelevare tessuti dai suoi polmoni per analizzarli e usarli per la ricerca. “Fu lui stesso a dare l’indicazione di essere messo in isolamento. Parlavamo con lui al telefono, ma lo sentivo sempre più affannato, stanco, così ho deciso di rimandare i bambini dai nonni in Italia e raggiungerlo. Potevo fargli visita per pochi minuti, solo due volte al giorno. Mi faceva impressione entrare da lui tutta bardata, con la mascherina in gomma e poi doverlo lasciare solo e trovarmi io stessa completamente sola in albergo” racconta con composta emozione.

Carlo e Giuliana hanno tre figli, Tommaso, Luca e Maddalena, che all’epoca erano ancora molto piccoli. “Mio marito non aveva paura di morire, non aveva rimpianti, ma non nascondeva il rammarico di non poter più vedere i bambini. Fino all’ultimo si era confrontato con i colleghi medici, trasmettendo tutta la sua esperienza. La situazione è precipitata il 26 marzo e i medici lo hanno dovuto intubare. Il 29 Carlo è spirato. Al sacerdote disse che non aveva rimpianti, che dalla vita aveva avuto tutto, ma che lo addolorava dover lasciare i figli”.