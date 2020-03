Africa: arriva il Covid-19

Assunzioni per Coronavirus: tutti educatori professionali in Piemonte? Alcune associazioni di categoria scrivono allarmate per per una ipotesi di delibera regionale, per reclutare personale in un frangente emergenziale. Per le mansioni di educatore professionale si apre a diverse altre lauree, mentre l'educatore professionale con laurea L/SNT2 è citato tra le figure professionali che potranno svolgere le mansioni di OSS