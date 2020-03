Coen Cagli: «GoFundMe? Ha ragione l'antitrust»

Si sta discutendo di lana caprina o esiste il problema?

No, io credo che esista. E sia anche molto serio. Tutti sono consapevoli che nel movimentare denaro ci possono essere dei costi, e per questo tutti cercano di abbattere se non annullare questi costi. Un impegno che accomuna tutte le piattaforme e gli altri strumenti.

Giusto quindi che intervenga l'Antitrust?

Sono contento ci sia attenzione delle autorità su un tema come questo. La pratica farà il suo corso. Non sono esperto di legge e quindi preferisco non esprimermi rispetto a quel campo. Quello che posso dire da fundraiser e come esperto sulla vicenda che non è stata una scelta di buon senso quella di GoFundMe di impostare su un contributo alla propria piattaforma l'interfaccia. Fossi stato in loro lo avrei messo a zero. Per quanto riguarda invece i costi delle carte sinceramente mi sembra un po' strumentale. Parlerei piuttosto con le banche.

Sui costi delle carte?

Non solo. Giustamente si va a controllare come si muove GoFundMe. Ma perché non avere un atteggiamento analogo nei confronti dei costi delle transazioni tradizionali, come bonifici, carte di credito o di debito, quando si tratta di donazioni? In concomitanza di grandi emergenze, che hanno bisogno di risposte, anche economiche, molto veloci e muovono grandi somme gli attori finanziari dovrebbero ridurre queste percentuali ai costi effettivi dei servizi, che è noto siano molto ma molto più bassi.

Và detto che chiedere contributi è pratica normale e giustificata per le piattaforma di crowdfunding...

Le piattaforme in genere lo applicano come percentuale, generalmente molto bassa, che si giustifica con i costi di gestione, implementazione e funzionamento dell'infrastruttura tecnologica ha dei costi. Non farei il moralista. È una questione che riguarda da un lato la trasparenza e dall'altro l'opportunità.

In che senso?

In una situazione come questa, come hanno fatto molti altri, ha senso decidere di non riscuotere alcuna commissione. C'è naturalmente la libertà di chiedere un contributo, se si fa in modo chiaro e trasparente. Ma in questo contesto mi sembra fuori luogo.

La trasparenza è un tasto su cui lei insiste sempre molto...

Certo. Immaginiamo che un donatore decida di dare 50 euro all'Ospedale Sacco e scoprisse dopo che ha pagato una commissione di 5 euro senza sapere che poteva evitarla. Si sentirebbe tradito. Ora è del tutto evidente che non si tratta di un'operazione truffaldina ma piuttosto di un grave errore. Ma quel donatore, per questo disguido, rischia di essere un donatore perso.