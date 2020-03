Coronavirus, a Milano ogni giorno due Unità di strada per chi non ha casa

Inoltre, i medici e infermieri presenti in Unità di strada utilizzano termometri per la misurazione della temperatura corporea, monitorano eventuali casi con sintomi sospetti e forniscono informazioni sul coronavirus e sulle accortezze da utilizzare per non esporsi al rischio di contagio. «Stiamo facendo il possibile per far sapere loro come comportarsi, come tenere le distanze, distribuiamo mascherine... non è facile ma cerchiamo di fare tutto quello che possiamo».

Ogni settimana le Unità di strada di Progetto Arca incontrano a Milano 300 senzatetto. Per far fronte alle continue spese straordinarie, in una realtà preoccupante e indefinita nel tempo, è attiva la campagna di sostegno #proteggiamoli.