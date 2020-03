Don Mazzi: «Le mascherine per i miei ragazzi le facciamo in casa»

Un laboratorio di sartoria che fino a pochi giorni fa produceva shopper,copriabitie bomboniere solidali, da due settimane ha convertito la produzione per confezionare mascherine in Tnt, a norma, ma in attesa di certificazione ufficiale per poterle produrre anche per esterni.

È il laboratorio della Cooperativa Exodus di Tursi,una delle Case di don Mazzi presente da 29 anni del materano, che ha risposto all’appello degli educatori delle altre sedi presenti in Italia, sprovvisti delle mascherine che gli permettono di svolgere in sicurezza il lavoro quotidiano accanto ai ragazzi. Perché il lavoro nelle comunità, accanto ai ragazzi fragili, e ancora più a rischio in questo momento, non si ferma. Anzi.

“I ragazzi fanno subito accettato la sfida– afferma Piera Vitelli, Responsabile Exodus Tursi – e stanno lavorando a ritmi serrati per riuscire a realizzare quanto più pezzi in meno tempo possibile. C’è chi taglia al cartamodello, chi è alla macchina da cucire, chi rifinisce tagliando i fili, chi imbusta e chi prepara la spedizione. La priorità è per le nostre sedi in Lombardia e Marche, che sono le più colpite dall’emergenza Coronavirus e anche le più sprovviste. Ma l’obiettivo è riuscire a inviarle a produrre sempre più velocemente per rispondere alle richieste che cominciano ad arrivare dal territorio”.

“Quando i miei educatori mi hanno comunicato da quasi tutta Italia che era praticamente impossibile trovare le mascherine – afferma don Antonio Mazzi- del resto, purtroppo, ne sono sprovvisti anche gli ospedali, i miei di Tursi hanno proposto: ‘perché non ce le facciamo da soli! E da lì è partita la macchina. Abbiamo già fatto richiesta per ottenere la certificazione- dice don Antonio Mazzi- ma la burocrazia non aiuta. Capisco l’importanza di rispettare le norme di sicurezza, soprattutto per questi prodotti, ma dobbiamo velocizzare i tempi, proprio in questo momento in cui il tempo è diventato strettissimo ed è fondamentale arrivare prima”.