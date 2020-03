La guerra delle mascherine

Tamponi ai calciatori e ai politici, ma ai medici no. Persone in fila per la spesa con mascherine ffp2 e ffp3 con valvola ma in corsia, negli ambulatori, nelle RSA, nelle strutture residenziali per disabili sono introvabili persino le mascherine chirurgiche. Ci stanno dicendo tutto e il contrario di tutto: le mascherine non servono, lasciatele ai medici e un minuto dopo indossate tutti le mascherine (ad averle, ovviamente). Sui social come nelle più accorate e intime confessioni fra amici, si moltiplano i medici e gli operatori che raccontano il loro disagio e la loro preocupazione, che va al di là della paura del contagio. Su Facebook intanto i post sponsorizzati gira e rigira arrivano sempre lì, alle introvabili mascherine, che lì invece miracolosamente ci sono. L’art. 5, comma 5 del D.L. 18/2020, il #CuraItalia, afferma che «i dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari». Ma intanto sono 4.824 gli operatori sanitari con infezione da Coronavirus in Italia su 50.138 (dati Gimbe al 22 marzo 2020). Da oggi il Portale FNOMCeO, listato a lutto, riporta il triste elenco dei medici morti per Coronavirus: se ne contano già 23.

“Gli operatori sanitari tutti sono eroi ma non martiri” hanno scritto Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti, Presidente e Vice Presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici e degli odontoiatri: «Medici e cittadini italiani hanno ormai compreso che scarseggiano i dispositivi di protezione individuali, i famosi DPI. Ma questo non può giustificare che si peggiori l’attuale drammatica situazione mandando in guerra medici e tutto il personale sanitario con le scarpe di cartone e senza elmetto. Non è tollerabile in un paese civile. La cosa deontologicamente ed eticamente più grave è che colleghi, componenti del gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità, abbiano abbassato le protezioni del personale sanitario proprio in un momento di massima esposizione al contagio. Cosi si mettono a rischio tutti di coloro che sono in prima linea negli ospedali, negli ambulatori della medicina generale, nei poliambulatori delle ASL, negli ambulatori della guardia medica. Già contiamo troppi morti tra le nostre fila».

È del 20 marzo un nuovo appello del Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), Filippo Anelli, che ha scritto ai Presidenti delle Regioni e a tutti gli assessori alla salute, reiterando le proprie richieste rispetto alla «problematica dei DPI sistemi di protezione individuali, strumenti senza i quali in un momento come questo i medici non possono letteralmente operare: è prioritario affrontare la fondamentale questione della sicurezza che investe tutti i medici sia quelli impegnati sul fronte ospedaliero che i territoriali impegnati nell’assistenza dei malati della rete primaria».

Due i documenti dell’ISS a cui fare riferimento: il Rapporto ISS-Covid19 numero 2 aggiornato al 14 marzo, Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell’attuale scenario emergenziale Sars-Cov-2 e il Rapporto ISS-Covid19 numero 4 aggiornato al 16 marzo con le Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da sars-cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie. In questo secondo report si dice che «quando è necessaria assistenza diretta al paziente, applicare rigorosamente le precauzioni da contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19: guanti, mascherina chirurgica, occhiali di protezione/visiera, grembiule/camice monouso; se invece non è necessario contatto diretto, indossare la mascherina chirurgica, mantenersi alla distanza di almeno 1 metro ed evitare di toccare le superfici nella stanza del paziente». Nel primo invece si trova una tabella specifica i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta. Per operatori sanitari, persino nelle stanze di pazienti Covid19 e in assistenza diretta a pazienti Covid19 viene indicata come protezione la sola mascherina chirurgica. «In caso di disponibilità limitata, è possibile programmare l’uso della stessa mascherina chirurgica o del filtrante per assistenza di pazienti Covid19 che siano raggruppati nella stessa stanza, purché la mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida. Alle stesse condizioni, i filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 4 ore al massimo», si legge