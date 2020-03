Siria, primo caso di Coronavirus

Al via la campagna "Dove c'è acqua la vita scorre" Per la giornata mondiale dell'acqua l’ong lancia la campagna "Dove c'è acqua la vita scorre". Per l'occasione viene presentato il trailer di un cortometraggio sul tema, prodotto da Amref in collaborazione con DocLab, girato in Africa e doppiato dalla cantante Fiorella Mannoia. “Oggi come non mai, nel pieno di una pandemia che rischia di colpire duramente anche l’Africa, dobbiamo continuare a parlare di acqua, igiene, salute e prevenzione”, dice Guglielmo Micucci, direttore di Amref