Bando #MilanoAiuta, avviata open call

La Fondazione di Comunità Milano lancia il Bando #MilanoAiuta, per sostenere e potenziare interventi di prossimità in risposta ai bisogni della nostra comunità e delle persone che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, si trovano in maggiori condizioni di bisogno, rafforzando le reti del terzo settore esistenti e in connessione, laddove possibile, con le azioni già intraprese dalle istituzioni.

Il Bando sosterrà l’attivazione e il potenziamento di interventi concreti e immediatamente realizzabili a beneficio delle persone più fragili, in particolare persone dimesse dagli ospedali, anziani soli, persone vulnerabili, soggetti in strutture residenziali, senza fissa dimora e famiglie in difficoltà o con carichi di cura.

In questa situazione di emergenza sociale e sanitaria che sta caratterizzando il nostro territorio, la Fondazione di Comunità Milano, ad incremento delle risorse sul Bando, ha costituito il Fondo #MilanoAiuta e ha avviato una campagna di raccolta fondi coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende.

Il Bando si rivolge a tutto il territorio di competenza della Fondazione – il Comune di Milano e 56 comuni della Città Metropolitana di Milano, adotta una modalità a sportello e prevede l’assegnazione di risorse fino a esaurimento fondi.

