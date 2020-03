Casa comune, due nuovi servizi per Milano

Due nuovi servizi per la città di Milano.

Uno è quello partito lunedì 23 marzo e animato dai volontari del servizio Help Center Coronavirus coordinato dallo psicologo Mauro Grimoldi, che dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 rispondono al numero verde 800.768.049 e alla chat e mail presenti sul sito www.aiutoantidiscriminazione.net.

Il servizio serve ad affrontare i dubbi e le preoccupazioni dei cittadini sul coronavirus e sulle sue conseguenze nella vita di ciascuno. Lo sportello è anche in grado di effettuare invii per sostegno psicologico online - anche grazie alla collaborazione con Jonas Onlus - e segnalazioni a Casa Comune per le esigenze di contatto con la rete comunale e di solidarietà già esistente.

Il secondo servizio è l'indirizzo di ascolto e informazione info@casacomune.eu, il "risponditutto" di Casa Comune, la rete di militanti e attivisti del sociale e dei diritti che si è costituita in queste settimane (a partire dall'iniziativa dell'europarlamentare Pierfrancesco Majorino).

Casa Comune in una prima fase opererà con l'intenzione di fornire informazioni su vari aspetti che riguardano la vita di tutti i giorni (aiutando ad esempio a divulgare la presenza dei servizi domiciliari a Milano e non solo) e di spiegare i contenuti delle politiche attivate nell'emergenza Coronavirus a livello nazionale ed europeo.

Una rete di attivisti e professionisti in remoto interverrà per fornire consigli utili innanzitutto promuovendo quanto viene messo in campo dalle istituzioni e cercando di semplificare alcuni messaggi e alcuni quesiti (per esempio: cosa contengono i provvedimenti assunti? Quali sono i numeri operativi utili?).

Inoltre l'indirizzo info@casacomune.eu potrà servire anche per segnalare eventuali situazioni difficili e per rivolgere appelli ai rappresentanti delle istituzioni.