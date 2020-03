Clementi: «Un mese di democrazia sospesa e di confusione»

Non c’è dubbio, da trenta giorni in qua, la nostra democrazia è sottoposta a uno stress test che mai è stato così lungo e probante. Oltre agli stress test sanitari ed economici, il Coronavirus ne imporne un terzo, riguardante le istituzioni e più in generale il sistema democratico. La nostra democrazia parlamentare è attraversata da due faglie preoccupanti, la prima è l’uso dei Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), annunciati in genere a tarda notte, ne sono stati fatti ben 7 in 30 giorni, un atto che non deve essere vagliato dal Presidente della Repubblica nè approvato dalle Camere. Non ha la forza di una legge ma è più simile a un regolamento. Eppure in queste settimane di emergenza sta regolando le nostre azioni quotidiane, dal lavoro allo shopping, dalla visita ai parenti allo sport. Accanto ai Dpcm, come se non bastassero ci sono poi le varie Ordinanze Regionali. E a fronte di questa prima faglia, c’è la seconda: la sparizione del Parlamento da un mese in qua.

Per capire i contorni e la profondità del problema ci siamo rivolti a Francesco Clementi, costituzionalista e docente di diritto pubblico comparato all’università di Perugia, che in questi giorni difficili non si stanca di ripetere che “In emergenza la forma è due volte sostanza”.