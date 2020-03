Il Festival dei diritti umani si reinventa online

Quello scelto: disabilità e diritti delle persone con disabilità, è un tema quanto mai attuale.

Osservano gli organizzatori: “Se rimarrà in circolo quanto vissuto in questo periodo, infatti, potrebbe cominciare un’età migliore per tutti. A partire dall’importanza dei diritti uguali per chiunque. La società tutta dovrebbe aver capito perché è fondamentale una sanità pubblica che cura ogni paziente allo stesso modo, sulla base della gravità della sua malattia, non del censo o del passaporto. Dovrebbe aver capito che la solidarietà è un bene, non un peso”.

Il Festival dei Diritti Umani è nato proprio a questo scopo: mettere in risalto l’importanza equilibratrice dei diritti uguali per tutti, perché sono le regole che sorreggono una società più giusta. “Avevamo chiuso il programma dell’edizione 2020 del Festival dei Diritti Umani, dedicata ai diritti delle persone con Disabilità: doveva svolgersi in diverse location e con un palinsesto di sei giorni pensato fra Triennale, Statale di Milano e altri luoghi della città” spiegano gli organizzatori. “Abbiamo dovuto rivedere tutto, ma abbiamo deciso di andare avanti. Il Festival dei Diritti Umani dunque si terrà, rispettando le indicazioni sanitarie, perché anche questo è un segno di solidarietà verso gli altri, ma senza rinunciare alla denuncia delle ingiustizie e alla valorizzazione delle buone pratiche. Sarà un esperimento per riscoprire – anche se in modalità digitale – quella porzione di humanitas che prova a farsi largo nell’era dell’egoismo”.

Per le scuole che volessero avere maggiori informazioni su incontri e lectio magistrali è a disposizione l’email: scuole@festivaldirittiumani.it

