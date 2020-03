Milano, spesa solidale dalla comunità etiope: «L'Italia ci ha salvato, ora ricambiamo»

E così la comunità in questi giorni di emergenza Coronavirus ha chiamato la Croce Rossa di Milano per chiedergli: “Cosa possiamo fare per voi?”. La risposta è stata una spesa solidale. Cinque carrelli ricolmi di beni alimentari a lunga scadenza e prodotti per l’infanzia. Non solo un gesto simbolico ma un’azione concreta di solidarietà e vicinanza che restituisce la gratitudine della comunità etiope Oromo verso la città di Milano e verso la sua Croce Rossa.

«In questi giorni, siamo in prima linea tanto sul piano sanitario quanto su quello sociale per garantire a tutti il diritto alla salute, alla cura, alla dignità», spiega Luigi Maraghini Garrone, Presidente della Croce Rossa di Milano. «La solidarietà della Comunità Oromo di Milano ci commuove e ci sprona a fare ogni giorno di più. Abbiamo attivato misure eccezionali per rispondere prontamente ai bisogni della nostra città e garantire la tutela di tutti i nostri operatori e delle persone che soccorriamo. Stiamo affrontando un momento di forte stress operativo e ogni contributo è quindi fondamentale per sostenere il nostro impegno».