Per un buon vicinato. Milano si organizza

Ebbene sì, anche nei momenti più difficili esiste la possibilità per ciascuno di fare la propria parte. Anche quando un virus ci costringe a casa, è possibile avere uno sguardo ampio che guarda alla collettività e non solo a noi stessi. In questi giorni impervi è stato rincuorante veder fiorire numerose iniziative di solidarietà, nel concreto delle nostre strade e palazzi e persino sui social. Tra queste, la campagna “Per un buon vicinato”, lanciata ormai due settimane fa, vuole spronare ciascuno a prenderci cura del vicino, instaurando reti positive di cooperazione e di solidarietà. Il volantino, ideato da Luca Costamagna, Assessore Cultura, Biblioteche e Politiche Giovanili, Politiche sociali, Centri socio ricreativi per Anziani, Centri di Aggregazione Giovanile, Partecipazione e Comunicazione, Benessere e Felicità del Municipio 3 del Comune di Milano, recita: ”In questi giorni difficili non dimentichiamo chi è solo, chi è anziano, chi ha paura: anche i piccoli gesti sono fondamentali! Scrivi qui per metterti a disposizione dei tuoi vicini”.

Vorremmo iniziare la nostra chiacchierata chiedendoti cos’è un assessore alla felicità.

Un assessore alla felicità non è altro che un amministratore pubblico che mette in evidenza lo scopo stesso della politica: rendere felici i cittadini. Questo non vuol dire essere presuntuosi o pensare di raggiungere la felicità di ogni persona, ma almeno di felicità pubblica dobbiamo parlare. In Italia e in Europa da anni non si tiene più soltanto in considerazione il Pil come indicatore di benessere, ma anche il BES (benessere equo e sostenibile). E da molti anni nel nostro paese ci sono assessori al “benessere”, ma non dobbiamo avere paura di nominare la felicità: non devono esserci tabù.

Nei giorni scorsi è stato diffuso il volantino “Per un buon vicinato! In questi giorni difficili non dimentichiamo di chi è solo, chi è anziano, chi ha paura”. Come è nata l’idea?

Nei primi giorni di emergenza, ho sentito molte analisi sociologiche, a vario livello, che volevano riflettere sulla qualità delle nostre relazioni, del nostro stare insieme, della nostra capacità di essere comunità. Mi sono detto: va bene, sono considerazioni importanti, ma nel concreto come possiamo rendere “feriale”, quotidiano e pratico tutto questo? Ognuno di noi può fare qualcosa a partire dal proprio condominio. Rispettando poi le misure imposte non possiamo pensare di organizzarci in modo strutturato, ma tutti possiamo essere sentinella nel proprio condominio e domandarci se c’è qualcuno che ha paura e ha bisogno di una chiamata o una chiacchierata sulla porta (a debita distanza!), se c’è qualche anziano che è completamente solo o ha i parenti lontano e ha bisogno di fare la spesa. Ricordo sempre con grande commozione quando il 7 Dicembre di qualche anno fa ho portato la prima diffusa della Scala in una sala di un condominio di periferia. Al termine della serata trascorsa insieme davanti a un grande schermo i partecipanti mi hanno detto: “grazie, perché ci vediamo tutti i giorni ma non ci conosciamo”.