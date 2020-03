Da Fondazione Carisap un Tac per l’ospedale di Ascoli

Si moltiplicano, in ogni parte del Paese, i gesti di solidarietà per sostenere e per fronteggiare un’emergenza che ogni giorno vede sul campo uomini e donne impegnati, con diverse responsabilità, nella dura lotta al virus Covid – 19.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in costante contatto con l’Azienda sanitaria marchigiana ed in particolare con i dirigenti dell’Area Vasta 5, ha da subito messo a disposizione uno stanziamento economico di 400mila euro, per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi utili a contrastare l’emergenza.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, in particolare, dopo un’attenta analisi delle urgenze segnalate dall’Azienda sanitaria, ha deliberato l’acquisto di un macchinario per la tomografia assiale computerizzata (Tac) per l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, e di 30mila mascherine chirurgiche da donare all’Ospedale Civile di San Benedetto del Tronto, uno dei presidi ospedalieri individuati dalla Regione Marche come struttura idonea all’accoglienza dei malati Covid -19.

Ulteriori 10mila mascherine chirurgiche, acquistate dalla Fondazione, saranno donate alle Organizzazioni del Terzo settore per il tramite di Bottega del Terzo Settore, che provvederà a dare informativa delle modalità di distribuzione deli dispositivi tramite i propri canali di comunicazione.