La crisi aguzza l'ingegno

Fondazione Abio si reinventa, per i bimbi in ospedale al via i "giochi a distanza" Abio Italia ha interrotto tutte le attività in ospedale. «All’inizio ci sentivamo tutti un po’ frastornati», dice Ortensia Marazzi, consigliere nazionale della Fondazione. «Poi poco alla volta ci siamo reinventati, almeno temporaneamente, e abbiamo “sfruttato” l’indole creativa dei nostri 5mila volontari. Abbiamo lanciato gli hashtag #ABIOanchedalontano e #ABIOadistanza per coinvolgere da remoto i bambini, in alcune attività ludiche, i bambini costretti in ospedale»