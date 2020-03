La vera storia della Renault 4 che tornerà a farci sognare

Sono stati sommersi dagli insulti e gli sono state augurate le cose peggiori, ma la storia della Renault 4 con il bagagliaio stracolmo ripresa sui social come esempio dei controlli che non funzionano è una storia tutta diversa. “Dalla Francia alla Sicilia”, hanno titolato diverse autorevoli testate nazionali pubblicando il loro video sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria, alcuni cittadini indignati hanno pubblicato persino il numero della targa al grido di "assassini", per non parlare poi di una parte della politica che nella confusione di questi giorni li ha messi definitivamente alla gogna sui talk-show.

I “vacanzieri francesi” così come sono stati definiti, non sono che artisti di strada che non hanno una casa. E così davanti all’emergenza di questi giorni hanno pensato bene di mettersi al riparo a casa di un amico dopo aver accertato di essere in buona salute e di non essere risultati positivi al Covid-19 dopo essere stati visitati in un ospedale del Cilento.

E non sono partiti dalla Francia, ma dalla Campania dove sono arrivati quattro mesi fa. E la Francia e la Campania non sono la stessa cosa.

«Andare in Francia era rischioso, quindi abbiamo chiesto aiuto ad un amico per poterci ospitare, perché rimanere in strada poteva essere pericoloso per la nostra salute, anche i poliziotti hanno capito che era rischioso per noi vivere in quelle condizioni», racconta uno dei protagonisti nel video pubblicato dall’amico argentino-spagnolo Boris che li ha accolti e che già da tempo aveva scelto il paesino di Acitrezza, il paese de i Malavoglia e Polifemo, per vivere.