L'associazione Sindrome X Fragile: «Il Coronavirus non ci ferma!»

Il Coronavirus non ferma l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile, odv attiva dal 1993 a sostegno delle persone e delle famiglie con Sindrome X Fragile, la prima causa di disabilità intellettiva di tipo ereditario.

Da momento che i provvedimenti legislativi che si sono succeduti da fine febbraio 2020 a oggi – si legge in una nota - hanno imposto la chiusura o la sospensione di molteplici attività rilevantissime per il sostegno dei percorsi di vita di persone con disabilità, non solo la scuola o i progetti riabilitativi o i centri diurni, ma anche sport e attività del tempo libero. Tutti i sostegni esercitati da tali contesti sono dunque venuti meno, con un conseguente ripiegarsi sulle famiglie della responsabilità di sostenere totalmente il proprio, o più spesso i propri figli. «Perché la Sindrome X Fragile ha carattere di ereditarietà, e dunque le famiglie che si ritrovano in questa Associazione sono spesso composte da più di un membro con disabilità intellettiva, autismo e problemi comportamentali» specifica la nota.

Dopo aver lanciato, il 7 marzo, un questionario di rilevazione delle emergenze collegate al Covid-19 , l’Associazione ha portato le istanze e i bisogni rilevati nei tavoli istituzionali creati dalle Federazioni di appartenenza, realizzando sul proprio sito una pagina dedicata alla emergenza Coronavirus, costantemente aggiornata e contenente informazioni e link alle fonti normative e alle principali notizie.

Inoltre, allo scopo di informare correttamente e in maniera accessibile i propri soci, ma anche tutte le persone con disabilità intellettiva, sui comportamenti da seguire per la gestione dei rischi del coronavirus, la Associazione ha realizzato, grazie a due propri soci, un video che declina in maniera visiva i 10 comportamenti da seguire stilati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute