Lombardia, dai territori oltre 29 milioni di donazioni contro il Coronavirus

Lo scorso 7 marzo la Fondazione Cariplo ha approvato la costituzione di un fondo di 2milioni di euro per mitigare gli effetti indesiderati nei confronti degli enti non profit, causati a seguito dalle misure di contenimento del COVID-19 (ne abbiamo parlato in questo articolo). L’obiettivo era quella di intervenire a fianco delle Fondazioni di comunità, enti che per la loro vicinanza con il territorio sanno meglio intercettare bisogni e soluzioni delle comunità e che nei vent’anni dalla loro nascita si sono dimostrate capaci di promuovere la cultura del dono, della partecipazione e della solidarietà.

Nella prima faseacuta dell’emergenza Fondazione Cariplo ha scelto di destinare una prima tranche di risorse,circa 900mila euro, (ne abbiamo parlato qui) alle 16 Fondazioni di comunità localitra (situate nelle provincie lombarde e in quelle di Novara e del VCO)incentivando l’attivazione e aumentando la dotazione di fondi locali che si stanno via via attivando a supporto di iniziative emergenziali in ambito sanitario e socio-assistenziale. I primi fondi sono partiti lo scorso 11 marzo e al 17 marzo questa azione aveva già generato infatti un effetto leva incredibile che ha raggiunto i 12,8 milioni di euro. Ma il dato continua a crescere in modo straordinario. Infatti solo a sei giorni di distanza dal primo risultato raggiunto le donazioni hanno superato i 29 milioni di euro, raccolti tra la gente e le aziende. Il Fondo è stato pensato come un’iniziativa aperta: un volano attorno al quale aggregare altre risorse a sostegno delle comunità del territorio. Da notare alcuni casi eccezionali come Brescia (13,8 milioni di euro), Lecco (2,5 milioni di euro) e Milano (8,8 milioni di euro). Si tratta di numeri in costante crescita, come si può vedere nella tabella aggiornata quotidianamente che riassume le iniziative, gli obiettivi e i fondi raccolti dalle singole Fondazioni https://fondazionecariplo.it/it/news/istituzionali/fondazioni-di-comunita-fondi-di-emergenza- coronavirus.html.

«Ci troviamo di fronte a una situazione che mette tutti alla prova, dove è necessario, oggi più che mai, unire le forze per il bene comune, sostenendo i più deboli all’interno delle nostre comunità e vivendo in modo responsabile questi giorni cruciali», dice Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo.

Alcune Fondazioni hanno deciso di destinare la loro raccolta all’acquisto di apparecchiature; altre ai Servizi di Prossimità, assistenza ed intervento domiciliare per persone dimesse dagli ospedali, di anziani e famigli fragili, altre al sostegno degli ospedali locali o anche al supporto della domiciliarità di persone fragili e progetti di emergenza in ambito sanitario.

L’iniziativa di aggregazione di risorse è tuttora in corso. Nelle fasi successive, la Fondazione Cariplo, nel costante dialogo con le Fondazioni di Comunità, sarà attenta e aperta a capire quali azioni a sostegno dei territori sarà più utile avviare, per continuare a sostenere i servizi alle persone e rafforzare la coesione delle nostre comunità.