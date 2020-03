A distanza, ma non distanti: la storia di Yaya, una lezione per il Paese

«Pulizia dei giardini, del pulizia palazzo del Municipio – racconta Francesco Giangregorio, Coordinatore delle Cooperative di Comunità targate Rete “Sale della Terra”, della quale è anche Direttore amministrativo – oltre alla presa in carico delle fragilità, delle disabilità del paese in collaborazione con l’Amministrazione comunale, attivazione di percorsi di incoming turistico anche religioso, recupero delle terre incolte e ripristino di cultivar di eccellenza di vigneti e uliveti».

Sono solo alcune delle attività messe in piedi dalle Cooperative di comunità della Rete di Economia civile “Sale della Terra” che sono accompagnate nella fase di start-up dai Dipartimenti di Economia e Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio. La neonata “Ilex” di Pietrelcina, invece, beneficierà anche della formazione di Coopstartup di Legacoop, avendone vinto il bando, unica in tutta la Campania.

«In Campania sta crescendo molto l'interesse attorno a questo modello di impresa», racconta Anna Ceprano, Presidente Legacoop Campania. E’ lei che ha voluto che “Tralci di Vite”, rappresentata da Filomena Costanzo, la Vicepresidente, entrasse nel Direttivo nazionale e regionale di Legacoop: «Questa è una sfida tanto economica quanto culturale – prosegue la Ceprano - in una società più orientata all'individualismo, alla paura del diverso da sé e alla ricchezza materiale come valore distintivo. Per questo il lavoro e l'impegno quotidiano di Yaya, il suo essere “indispensabile» nel percorso di integrazione in una piccola comunità come quella di Chianche costruiscono speranza.

Ma da queste parti guai a credere, e soprattutto a raccontare del migrante come “risorsa”, come “opportunita”: «Quando diciamo che le persone migranti sono energia vitale e non banalmente delle “risorse” – precisa infatti Angelo Moretti, Presidente della Rete di Economia civile “Consorzio Sale della Terra” e referente della Rete “Piccoli Comuni del Welcome” - intendiamo esattamente ciò che oggi sta avvenendo a Chianche: nuove persone nei comuni spopolati significa approtare nuove leve di resilienza per chi resta e per chi sogna di restare in queste terre».

Il 2020 si è aperto con una notizia attesa da tanto: è stata approvata, infatti, la Legge regionale della Campania del 2 marzo 2020, numero uno, scritta e proposta dalla Consigliera regionale Maria Ricchiuti. Il 4 marzo nascono “Tilia”, di Roccabascerana e “Conlaboro”, di Sassinoro, tenendo a battesimo dunque la nuova disciplina.

«Con questa Legge – dice Maria Ricchiuti – abbiamo riservato questo strumento alle aree più disagiate della Regione: aree interne, piccoli comuni, periferie urbane. È una scelta che darà un valore aggiunto alla cooperativa di Comunità. In un momento storico eccezionale come quello che stiamo vivendo, l’esempio di Yaya e della Cooperativa “Tralci di Vite” – conclude - rappresenta una testimonianza tangibile di quanto fosse necessaria in Regione Campania una legge sulla cooperazione di comunità, che assicurasse pieno riconoscimento anche alle tante esperienze già nate sul territorio nel corso degli ultimi anni: in questo contesto, “storie di resilienza” come quella di Chianche costituiranno un modello virtuoso da seguire per il recupero e rinascita delle piccole comunità, nel segno della solidarietà e del bene comune».