Cosa stiamo chiedendo ai nostri figli?

Non che manchi l’ottimismo: «Abbiamo un giardino dove possono giocare tra di loro e speriamo che questa pandemia finisca al più presto soprattutto per chi oggi sta soffrendo».

C’è però chi il giardino non ce l’ha. E i nonni? «Con i nonni si vedono in videochiamata, certo non è proprio la stessa cosa anche perché al pomeriggio loro si vedevano sempre, dandoci anche un aiuto per organizzarci con il lavoro», aggiunge Eleonora che oltre ad accudire e far giocare i suoi tre figli lavora da casa come il marito Antonio.

Roberto De Vincenzo, 48 anni, è papà di Shree, 2 anni e Naty, 7 anni. «I nonni vivono in Puglia e spesso vengono qui da noi a Milano a trovarci. Purtroppo in questo momento non possono abbracciare i loro nipoti. Ci siamo attrezzati con videochiamate tra Whatsapp e Facetime, ma non è assolutamente la stessa cosa».