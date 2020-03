Gran Bretagna, l'appello del Governo mobilita quasi 500 mila volontari

Il ministro della salute, Matt Hancock (nella foto), solo ieri ha lanciato un’appello per la ricerca di 250 mila volontari a donare il loro tempo per aiutare 1,5 milioni di persone vulnerabili che devono autoisolarsi per 12 settimane. Più di 500.000 persone si sono iscritte in sole 24 ore., e la risposta è stata di oltre 450 mila persone che si sono iscritte in meno di 24 ore e tra di loro molti italiani.

In tempi record e con il pragmatismo inglese molti edifici o business centers sono stati adibiti a ospedali di supporto, in previsione anche di un picco di contagi inestimabile ora.

Chiunque abbia più di 18 anni, recitava l'appello, in forma, in salute e non sintomatico può offrire il proprio tempo allo schema e aiutare a fornire acquisti a persone vulnerabili, trasportare pazienti da e verso l'ospedale, guidare e trasportare medicinali e attrezzature alle strutture del SSN e controllare individui isolati per telefono.

La campagna di volontariato del SSN è un'iniziativa che mira ad aiutare 1,5 milioni di britannici con patologie mediche sottostanti a cui è stato chiesto di rimanere a casa per le prossime 12 settimane. È inoltre progettato come una struttura di supporto per ridurre la pressione sul servizio sanitario nazionale e sul suo personale.

Insomma, qui nel Regno Unito se da un lato aumentano i casi di positività, dall’altro una “perfetta” macchina organizzativa, silenziosa, ma efficace. Questa sera alle 20 a Londra tutti sui balconi, alla finestra, sulla porta di casa, ad applaudire medici e infermieri dell’NHS e i quasi 500 mila volontari in appena 24 ore che combattono contro il coronavirus.

Qui l'appello del ministro della salute