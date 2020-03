Informare per ricostruire: 20 buone idee e 50 buone pratiche sul numero gratuito di VITA magazine

«No. Non voglio ritornare alla “vita di PRIMA”. Voglio una vita nuova, per me e per tutte le genti che sono oppresse, che sono nel dubbio, che sono sfruttate, che non hanno un impiego, che vivono delle briciole di un capitalismo disumano. Per tutti quei bambini che non hanno famiglia, per chi vive per strada, per chi abita nei tuguri», ragiona il filosofo e saggista Pietro Piro. «Il DOPO arriverà quando prenderemo i frammenti delle nostre ritualità e le avremo ricomposte in nuove forme, che non sappiamo ora immaginare», gli replica l’antropologo Pietro Vereni.

Della CITTA’ che verrà scrive invece l’urbanista Elena Granata nella sua lettera aperta agli studenti. Il segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso ragiona sui nuovi modelli di CITTADINANZA, mentre il direttore generale di Federcasse Sergio Gatti mette a fuoco il concetto del CONDIVIDERE nei sistemi economici e finanziari. Stefano Granata alle prese con un altro verbo chiave, COOPERARE, è molto chiaro: «Questa situazione ci sta dando una chiave d’accesso nuova alla realtà, ma dobbiamo sviluppare la capacità condivisa di interagire con questo sistema, con l’apertura necessaria a scalzare una volta per tutte quell’autoreferenzialità elitaria e profetica che ha impedito finora al Terzo settore - e all’impresa sociale in particolare – di entrare nel mainstream».

La serie poi continua con CURA (Aldo Bonomi), ECONOMIA (Alessandra Smerilli), EUROPA (Marcello Esposito), FAMIGLIA (Alberto Pellai), FIDUCIA (Paolo Venturi), IMPATTO (Giovanna Melandri), INNOVAZIONE (Flaviano Zandonai), LIBERTA’ (Silvano Petrosino), PAROLA (Doriano Zurlo), PAURA (Franco Arminio), RETE (Luca De Biase), SCUOLA (Giovanni Biondi), SPERANZA (Massimo IIritano), STANZA (Anna Detheridge)

Immagine di apertura: “La vita delle nuvole”: in tempi di quarantena l’artista Andrea Bianconi ha realizzato questo murales nel suo studio con la figlia Ancilla