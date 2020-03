La didattica a distanza raggiunge il 94% degli studenti

Infine, rispetto carico per le famiglie che hanno scelto la scuola paritaria, pagando delle rette, la ministra ha affermato che «non rientra nelle competenze del Ministero dell’Istruzione consentire l’esenzione dal pagamento di tali rette, la cui entità, come è noto, è determinata dalla singola istituzione scolastica». Quando invece alla retta frequenza dei servizi educativi, sia pubblici che privati, per bambini dalla nascita sino ai 3 anni di età, soggetta anch’essa al pagamento di una retta da parte delle famiglie, la ministra ha riferito che «l’Associazione nazionale comuni italiani ha comunicato che la quasi totalità dei comuni di fatto ha già sospeso le rette per tutti i servizi educativi, anche quelli relativi al servizio di trasporto e mensa e in taluni casi è stato disposto il recupero a favore delle famiglie delle rette versate in anticipo».

Nello stesso QuestionTime, Rossella Muroni (LEU) ha posto il tema delle pari opportunità di accesso alla didattica a distanza «al fine anche di non incentivare, di fatto, una delle piaghe del nostro sistema, che è quella dell’abbandono scolastico». La ministra Lucia Azzolina ha spiegato i criteri di riparto dei 70 milioni di euro (sugli 85 messi da subito a disposizione delle scuole) per acquistare dispositivi digitali da dare in comodato d’uso agli studenti privi di mezzi: «Firmerò a breve, una volta terminati tutti i passaggi previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, il decreto di riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche, improntato a criteri equi: il numero degli studenti, il dato sulla condizione socioeconomica delle famiglie cui appartengono; non ho voluto una ripartizione delle risorse a pioggia, ma che tenga conto della concreta condizione degli studenti, per supportare, nei termini dell’eguaglianza sostanziale, quelli che ne hanno più bisogno. È stato disposto anche un incremento di 2 milioni di euro del cosiddetto Fondo per le emergenze del Piano Scuola Digitale».

Photo by Hal Gatewood on Unsplash