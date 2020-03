La scoperta commossa di sé: da stasera alle 19 in streaming le Lettere a Olga di Václav Havel

Ancora: «Quando parlo di fede e di speranza non ho in mente l’ottimismo nel senso convenzionale del termine con il quale di solito si esprime la convinzione che “tutto andrà bene”. Non condivido un simile principio, lo considero – se espresso in modo così generico – un’illusione pericolosa. Non so come “tutto” andrà e perciò devo accettare anche la possibilità che tutto, o perlomeno la maggior parte delle coase, vada male. La fede, tuttavia, non dipende da ciò e non è legata ad alcuna previsione sul futuro.