NonTiLasciamoSola: «facciamo sapere alle donne del Sud che i centri antiviolenza ci sono»

L’iniziativa si affianca così in maniera armonica alle altre iniziative che si stanno attivando a livello governativo e su tutto il territorio nazionale. Qualcosa di quanto mai necessario, dal momento che «alcuni operatori ci hanno segnalato dei dati allarmanti anche per il Sud, in alcuni casi con un considerevole calo delle richieste di aiuto», afferma il presidente. Infatti stare a casa da un lato ci tutela dal virus ed è un atto di responsabilità verso la collettività, ma la convivenza forzata tra le mura domestiche può trasformarsi in una trappola per tante donne che subiscono maltrattamenti e abusi da parte dei partner. I Centri Antiviolenza del Sud hanno quindi potenziato le loro attività di ascolto e intervento. L'uscita per fare la spesa, per andare in farmacia o per buttare la spazzatura può rappresentare l’occasione giusta per chiedere aiuto: si può telefonare al numero nazionale gratuito 1522 sempre attivo ma anche inviare un semplice sms o un messaggio in chat. È possibile inoltre chiamare direttamente le associazioni e i centri anti violenza del proprio territorio, raggiungibili anche via Sms o WhatsApp. Sul sito https://www.fondazioneconilsud.it/news/nontilasciamosola-i-centri-antiviolenza-a-supporto-delle-donne-in-difficolta/ sono disponibili tutti i contatti.

Photo by Sydney Sims on Unsplash