Torino-Cina, un ponte aereo filantropico per materiali sanitari

Oltre 2 tonnellate tra tute protettive, mascherine e guanti donati da fondazioni cinesi e già ripartiti al 50% tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, per il tramite della Protezione Civile e della Croce Rossa. Ulteriori consistenti donazioni, comprendenti anche ventilatori per i malati e dispositivi individuali di protezione per gli operatori, arriveranno nei prossimi giorni con voli capaci di trasportare fino a 40 tonnellate di beni. Il ponte aereo per il trasporto e la consegna di materiali medico-sanitari urgenti difficili da reperire in Italia e anche sul mercato internazionale è frutto dell’unione di intenti della filantropia italiana e cinese: una cabina di regia Torino-Pechino, istituita nell’ambito del China-Italy Philanthropy Forum e incentrata sul TOChina Hub. «A un anno dalla sua nascita, il China-Italy Philanthropy Forum sta sperimentando il senso della solidarietà filantropica transnazionale. Grazie a un ottimo coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a Pechino e all’impegno dei nostri colleghi cinesi, riusciamo a gestire alcuni interventi umanitari urgenti per far fronte alla drammatica realtà della pandemia di Covid-19: dall’accettazione di flussi di donazioni cinesi per l'Italia al fronte critico dei trasferimenti aerei di materiale urgente», spiega Giovanni Andornino, Segretario Generale del Forum e Direttore del TOChina Hub.

In prima fila nell’alimentare il “corridoio” italo-cinese c’è la Fondazione CRT (aderente al China-Italy Philanthropy Forum), il cui Segretario Generale Massimo Lapucci è anche presidente dell’EFC-European Foundation Centre. Proprio Fondazione CRT contribuirà a sostenere i costi operativi per uno o più voli provenienti dalla Cina. «Accanto alle legittime esigenze del sistema ospedaliero in fortissima sofferenza, i prossimi arrivi dalla Cina di dotazioni medico-sanitarie terranno conto, auspicabilmente, anche delle gravi difficoltà che in questo momento sta vivendo il Terzo Settore. Vanno aiutate le residenze sanitarie per anziani, le strutture di assistenza per le persone con disabilità, le mense per i più disagiati, i conventi e tutte quelle realtà del non profit impegnate nella cura di donne, uomini e bambini particolarmente fragili e svantaggiati…», dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

«È in atto a livello globale una vera e propria ‘corsa’ all’acquisizione delle necessarie dotazioni medico-sanitarie e dispositivi di protezione individuale, e la collaborazione tra la filantropia italiana e quella cinese, già consolidata in Europa con EFC nella Philanthropic Leadership Platform e agevolata anche dal patrimonio di relazioni internazionali della Fondazione CRT, è una carta vincente per affrontare la più grave emergenza sanitaria di questo millennio. In uno scenario di incertezza e, spesso, di speculazione nelle filiere di approvvigionamento, l’aver potuto attivare insieme a TOChina un grande ‘esercito del bene’ sovranazionale sta consentendo l'afflusso con ponti aerei dedicati di donazioni verso il nostro Paese, accelerando i trasferimenti dei beni più urgenti verso le prime linee ospedaliere e assistenziali sul territorio», concluse Massimo Lapucci, Segretario Generale di Fondazione CRT e Presidente dello European Foundation Centre.