Dai soccorsi ai migranti agli ospedali italiani, ecco chi sono i medici delle Ong

Un diario di bordo scritto a più mani con le storie dei protagonisti che oggi hanno lasciato le onde per affrontare una nuova emergenza. Da Filippo che ha partecipato a diverse missioni con l’imbarcazione a vela Astral nel mar Egeo ed è ora a lavoro in un pronto soccorso della provincia di Bergamo, a Isabel e Ines ora entrambe a Madrid come infermiere e che, sempre insieme, avevano preso parte alla missione 68 di Opern Arms. O Paola che ha fatto parte della missione 72 ed è ora medico a Milano in un reparto di terapia intensiva. E Ilaria, 32 anni di Potenza, membro dell’equipaggio di ricerca e soccorso in mare nella missione 64 e ora in prima linea come medico d’emergenza contro il Covid-19 a Bergamo.