Fondazione Airc a supporto di scuole e famiglie

L’emergenza Coronavirus ha obbligato alla sospensione delle lezioni scolastiche in tutta Italia. Fondazione AIRC ha deciso di mettere a disposizione di studenti, genitori e insegnanti una serie di contenuti scientifici e attività online utili per la didattica a distanza in attesa del ritorno in classe.

L’offerta di Fondazione AIRC

WEBINAR

Programma di sessioni educative on line dedicato a diversi temi scientifici da approfondire con scienziati ed esperti di Fondazione AIRC: dalle regole della divulgazione scientifica, a vere e proprie lezioni di biologia, fino a sessioni specifiche su nutrizione e corretti stili di vita. Per conoscere il calendario dei prossimi webinar e di quelli già disponibili: https://webinarscuola.airc.it/

VIDEOPILLOLE DI SCIENZA

Come funziona una cellula? A cosa servono DNA e RNA? Cos’è un tumore? Aldo Giovanni e Giacomo, Stefania Rocca, Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Carla Signoris e Nicolas Vaporidis, spiegano con linguaggio semplice argomenti complessi come l’origine del cancro, le terapie necessarie per combatterlo e, in generale, il funzionamento del corpo umano. I video sono disponibili nella sezione “Pillole di scienza” sul canale YouTube di Fondazione AIRC.

Per approfondire: https://bit.ly/3b731rj

SCHEDE, KIT DIDATTICI E GIOCHI

Nella sezione dedicata alla scuola sul sito di Fondazione AIRC, sono disponibili schede e kit didattici con percorsi multidisciplinari e materiale multimediale suddivisi in base ai diversi gradi d’istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado, con temi e strumenti didattici differenziati.

Per la scuola dell’infanzia sono disponibili percorsi formativi, attività ludico-ricreative e una lezione sul tema della sana alimentazione, in collaborazione con un esperto.

Per approfondire: http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio_download.asp

Per gli studenti più grandi, AIRC propone kit didattici sui temi di biologia, ricerca, prevenzione (con focus su sana alimentazione e attività fisica), cura e impegno, con presentazioni che i docenti possono usare in lezioni a distanza e animazioni, test e altre attività che gli studenti possono sfruttare per approfondire queste tematiche.

Per approfondire: http://scuola.airc.it/kit_didattico_biologia.asp

L’isola dei fumosi è il videogioco educational disponibile come app per dire no alla sigaretta e scoprire, attraverso un’attività ludica, consigli per la prevenzione e aggiornamenti sulla ricerca oncologica.

Per approfondire: isoladeifumosi.airc.it