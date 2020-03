Fondazione Rava, allestiti 16 posti letto di terapia intensiva al Policlinico di Milano

La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è impegnata in prima linea con una risposta concreta e tempestiva alle richieste di aiuto degli ospedali Covid in coordinamento con la Regione Lombardia, inviando volontari sanitari specializzati a supporto dello staff, reperendo e donando attrezzature urgenti per i reparti di terapia intensiva.

Meno di 2 settimane fa la Fondazione Francesca Rava ha assunto l’impegno di supportare il Policlinico di Milano nell’allestimento di 16 nuovi e ulteriori posti letto di Terapia Intensiva, che da oggi sono operativi e pronti ad accogliere pazienti positivi al coronavirus. Sono stati subito accolti i pazienti con urgente necessità di assistenza, alleggerendo così la pressione sugli altri reparti Covid. In questo momento in Policlinico sono attrezzati un totale di circa 120 posti di Terapia Intensiva e Sub-Intensiva, a cui si aggiungono ulteriori 200 posti letto ad alta intensità di cura e dedicati a pazienti Covid positivi.

La Fondazione ha accolto le richieste del Prof. Antonio Pesenti e della Direzione Strategica dell’Ospedale e ha lavorato in stretto coordinamento con l’Ingegneria Clinica, per acquistare e consegnare a tempo record tutte le necessarie e sofisticate attrezzature di terapia intensiva, tra le quali: apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali, letti, ventilatori, respiratori, flussimetri e 2 sistemi di radiografia mobile al letto del paziente, indispensabili per la diagnosi della polmonite interstiziale e monitorare il suo decorso, 2 ecografi, consegnati già alcuni giorni fa, subito collaudati e immediatamente messi in uso.