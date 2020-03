La quarantena delle famiglie adottive

Qualcuno è già insieme al suo bambino: nella stanza di un hotel o in un piccolo locale in affitto, ma insieme al figlio che aspettavano da tempo. Altri sono partiti comunque, sapendo di andare incontro a una quarantena preventiva: ma il loro bambino li aspettava. Sono 44 le coppie italiane che si trovano all’estero per adottare un bambino, bloccate dall’emergenza Coronavirus (dati Cai al 21 marzo). «La Cai, in collaborazione con il ministero degli Esteri, gli enti autorizzati e le associazioni famigliari, sta seguendo attentamente le coppie che si trovano all'estero per completare l’iter adottivo e che sono state sorprese da provvedimenti limitativi sia di quarantena sia di possibilità di rientro. Sono in atto tutte le attività necessarie per potere sostenere le coppie all'estero e consentire loro il rientro in Italia, compatibilmente con l'evolversi della pandemia e delle misure di volta in volta adottate dai singoli Paesi».

«La Commissione ci sta chiedendo un aggiornamento settimanale. Si sta muovendo, cercando di mettere ordine in una situazione che è giocoforza disordinata, con il tentativo frenetico per esempio di riuscire a far salire una famiglia sull’ultimo volo dalla Romania. È apprezzabile», dice Marco Rossin, responsabile delle adozioni internazionali di Avsi. Questo ente era fra quelli con più coppie all’estero: «erano 5, in questo momento sono 4, fra cui una famiglia che dovrebbe rientrare a brevissimo dalla Lituania con un volo speciale in partenza da Riga, siamo in contatto con l’Ambasciata italiana a Vilnius (il ministro D’Incà ha detto mercoledì che dal 10 al 23 marzo sono rientrati in Italia circa 30mila connazionali che si trovavano temporaneamente all’estero e che entro il prossimo 5 aprile, anche grazie al supporto e alla disponibilità degli operatori economici privati, ne rientreranno altri 45/50mila, ndr, giusto per inserire i numeri delle famiglie adottive in un contesto). Da tutte le famiglie ci arrivano feedback di una serena consapevolezza, non abbiamo la percezione di una situazione tragica».

Le situazioni sono molto diverse. «Una famiglia è in Colombia, in quarantena: sono partiti comunque perché avevano già conosciuto i bambini su skype, certo pensare di averli vicini e non poterli incontrare è dura, ma continuano a vedersi su skype. È una decisione coraggiosa ma anche umana», racconta Rossin. Un’altra coppia è in Messico dall’8 febbraio: sono già insieme al bambino, ma là stanno chiudendo i tribunali e non si capisce quando potranno concludere l’iter e quindi rientrare. Una terza coppia è in Lituania da un mese, sono stati messi in quarantena subito e poi hanno incontrato il bambino: loro dovrebbero essere i primi a rientrare. Due coppie erano in Romania, una è rientrata sabato scorso e l’altra è in attesa dell’udienza che dà inizio alla convivenza e non si capisce quando verrà fissata… In Romania le adozioni internazionali sono possibili solo se uno dei due coniugi è rumeno, quindi questa coppia si appoggia alla famiglia di origine di lei», racconta Rossin.

Il messaggio che Rossin vuole dare, attraverso le storie di queste famiglie, è di speranza. «Il nostro resta un lavoro bellissimo. Anche in questo momento, in cui tutto pare negativo, ci sono famiglie che hanno il coraggio di aprirsi, di proiettarsi su qualcosa di positivo, di guardare avanti. Perché un giorno ricomincerà tutto. Non c’è solo la paura. È chiaro che tutti ci siamo trovati dentro a stravolgimenti, che stiamo cambiando il nostro modo di lavorare quotidiano, ma la nostra funzione qual è? Dire che qui sta collassando tutto? Avvolgerci nelle lamentele? E chi adotterà più? Noi come operatori avvertiamo forte la di avere una funzione di tutela e supporto alle famiglie, di dare fiducia alle famiglie, insieme. Ci siamo, le attività stanno andando avanti, di colloqui con le famiglie ne facciamo tutti tre o quattro al giorno e ci stiamo organizzando per il dopo…», dice.