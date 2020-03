Milano, genitori con coronavirus. La Cordata ospita i bambini soli in quarantena

Tutti i bambini ospitatati sono soggetti a periodi di quarantena. Ma come si mette in piedi una soluzione cosi? «L’ong Emergency ha fatto un primo sopralluogo nella struttura. Con loro abbiamo isolato un interno piano, il primo. Il piano è dotato di 16 camere singole e doppie. Due sono destinate agli operatori per il cambio vestiti e la sanificazione di inizio e fine turno. Le stanze sono tutte dotate di bagno e i bambini non possono uscire. Per ogni due stanze ci sarà un educatore presente h24. Gli educatori totali sono 24 che si alternano in 3 turni di 8 ore».

Il cibo arriva dall’esterno, anche per la lavanderia ci si appoggia ad un service, fatta eccezione per i vestiti dei bambini che si lavano, invece, nella struttura. «Due volte al giorno», spiega Bossi, «tutta la struttura viene completamente sanificata».

Ad affiancare gli educatori e il gruppo della logistica per l’approvvigionamento c’è un equipe di psicologi che lavorerà da remoto con i ragazzi per affrontare le emergenze di carattere psicologico.

«Abbiamo lanciato una raccolta fondi», dice Bossi, «perché il comune non può coprire tutte le spese per mandare avanti una macchina di questa portata. E stiamo raccogliendo anche altro materiale come Tablet e play station perché i bambini non possono uscire dalle loro stanze. I tablet sono fondamentali così i bambini possono rimanere in contatto con i genitori e gli insegnanti. E stiamo mettendo insieme un gruppo di volontari che da remoto organizzano momenti di gioco a distanza per i ragazzi come racconto di favole o spettacoli di clown. In modo che i bambini creino rapporti stabili con più di una persona». Il progetto può coinvolgere fino a 14 bambini: «ma siamo pronti ad aumentare il numero, abbiamo altre 13 stanze libere, nel caso la situazione o la richiesta dovesse esplodere».