Nasce Smart-Edu, una piattaforma digitale per supportare le famiglie nella didattica a distanza

Le risorse a disposizione su Smart-Edu

Oltre 100 contributi in pochi giorni da parte degli Assistenti Educativi di Aeris: materiali autoprodotti pensati per accompagnare il proprio utente a distanza, in un momento così drammatico in cui è impossibile vedersi di persona. “Lo scopo di Smart-Edu è raggiungere il maggior numero di beneficiari attraverso il proprio carattere innovativo”, sottolinea Chiara Motta, coordinatrice di Aeris che supervisiona lo staff del nuovo portale, “l’elenco dei contenuti è ampio e in continua evoluzione: progetti per gli alunni con disabilità e per l’intera classe in ottica inclusiva, idee pedagogiche smart - giochi, tutorial, racconti, video - realizzabili a casa in modo intuitivo e divertente”.

Oltre alla disponibilità di contenuti, Aeris sta attivando un servizio di consulenza con un educatore dedicato, al fine di guidare le famiglie nell’utilizzo della piattaforma e supportarle nella formazione a distanza dei propri figli. La consulenza è richiedibile via mail a smart-edu-richieste@coopaeris.it o via telefono, a un numero presto disponibile sul sito.