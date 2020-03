Roma, alla sartoria di Pino mascherine gratis per tutti: «Non si lucra sul Coronavirus»

«Mentre parlo al telefono taglio», dice Pino. Il titolare di Tutto in un lampo, una sartoria di Torre Maura a Roma che dallo scorso 12 marzo ha abbassato le serrande dell’attività ma non ha mai spesso di lavorare. Pino ha aperto la sartoria tre anni fa e insieme alla responsabile sarta Monica si è messo a cucire mascherine: «ne “sforniamo” 700 al giorno. La mascherina non ti protegge dal virus ma se la indossi ti aiuta a ricordare che in questi giorni dobbiamo assumere atteggiamenti più consapevoli e rispettare le distanze. Per le nostre non abbiamo ancora la certificazione ma sono prodotte in tnt, un materiale molto resistente, e hanno tre strati».

Da quando è scoppiata l’epidemia Pino distribuisce mascherine a tutti: «persone normali, vigili del fuoco, forze dell’ordine. A tutti quelli che ne hanno bisogno. A volte si forma una fila troppo lunga e così dico alle persone di tornare un po’ più tardi. Ognuno avrà la sua mascherina».