Se il coronavirus sbarca in Africa

Dovremmo temere una forte diffusione nei Paesi in via di sviluppo? Quali sono le loro principali sfide nella gestione di questa crisi?

Esiste, effettivamente, il rischio di una forte diffusione, ad esempio in Africa, a causa delle relazioni commerciali esistenti con la Cina e l’Europa. Si tratta di un rischio legato a “casi importati”, anche se il virus sta iniziando a diffondersi anche a livello locale. Secondo l’OMS, i Paesi più colpiti in Africa sono, oggi, Sudafrica, Algeria, Senegal e Burkina Faso, con pochi decessi finora. Occorre, però tenere in considerazione che queste cifre possono essere influenzate dalla capacità degli stessi Paesi di testare i malati e di determinare, post-mortem, i motivi dei decessi. Non sappiamo ancora in che modo il virus si diffonderà in Africa; molti fattori possono influenzarne l'evoluzione: fattori genetici, climatici, sociologici, demografici (ad esempio, la popolazione in Africa è, in genere, molto giovane). Ciò che sappiamo è che alcuni Paesi hanno capacità di risposta limitate (sistemi sanitari meno resistenti, attrezzature mediche non adeguate, scarso accesso all’acqua, ecc.). E che altri fattori possono anche ostacolare la risposta alla crisi (basti pensare all’instabilità politica). Azione contro la Fame, sulla base della letteratura scientifica e secondo vari indicatori ufficiali, ha individuato alcune tra le sue missioni più a rischio: in Africa, Burkina Faso, Nigeria, Senegal; in Asia, Pakistan. Alcune sfide che riguardano i Paesi africani sono simili a quelle che coinvolgono i Paesi occidentali: la capacità di “testare” i malati, la tenuta del sistema sanitario pubblico, lo stato degli ospedali, la consapevolezza delle popolazioni sui virus e sulle azioni di contenimento, la protezione degli operatori sanitari. Alcune sfide, però, sono specifiche per il loro caso come, ad esempio, lo scarso accesso all’acqua, all’igiene e ai servizi igienico-sanitari in alcuni Paesi o regioni. Questioni che aumentano la difficoltà nell’attuazione di misure di contenimento, come lavarsi le mani con il sapone. Un’altra problematica riguarda la difficoltà di porre le persone in quarantena, di isolare quelle colpite o a rischio in contesti, talvolta, di densità urbana molto elevata o in zone in cui i nonni vivono con il resto della famiglia (come accade, spesso, in Italia o in Spagna).

Le persone che soffrono di malnutrizione sono più fragili/più colpite? Potrebbe esserci un legame tra COVID e la fame?

Oggi è troppo presto per affermare che le persone denutrite siano più colpite dal coronavirus, perché non disponiamo di dati sulla fisiopatologia di questa nuova malattia. Tuttavia, possiamo sostenere che le persone denutrite siano, potenzialmente, più a rischio perché il loro sistema immunitario è più fragile tanto che sono, generalmente, più “sensibili” alla contrazione di malattie infettive. Le persone che soffrono la fame sono, inoltre, anche quelle che vivono in condizioni socioeconomiche più difficili, con un accesso minore alle cure e con difficoltà maggiori nell’adottare misure di contenimento, come l’isolamento.