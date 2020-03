Coronavirus, gli effetti su Milano visti con gli occhi di una senzatetto

A guardarli questi video mostrano una visuale della città inedita, soprattutto perché si scopre una Milano diversa, non solo perché pressoché vuota, ma anche perché il punto di vista di Yohana, nella sua crudezza ci mostra una città invisibile e che spesso sfugge ai chi la percorre distrattamente.

Il montaggio e la scelta della colonna sonora, compresi brani dai tg sull’emergenza a commento di immagini non scontate mostrano una padronanza del mezzo che si spiega con un particolare: la giovane homeless nel suo passato è stata una video operatrice… anche se oggi gira per le strade della città con due cani e uno zaino, vivendo con i pasti di Opera San Francesco (in un video la si vede in coda insieme a tanti come lei per ritirate il pasto che in questi giorni di emergenza viene distribuito con i sacchetti) ed esibendosi come artista di strada.