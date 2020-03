L'infermiera Silvia: "Uno strazio, i medici sono costretti a scegliere chi intubare"

“Il lavoro dell’infermiere comporta una vicinanza fisica diretta con il paziente, fatta anche di mani che si stringono, di carezze, pacche sulle spalle. Ora tutto questo non è possibile. Cerchiamo di ridurre al minino i contatti e anche gli sguardi sono filtrati dalle visiere e dagli occhiali di plastica. È straziante per i pazienti, ma lo è anche per noi che li vediamo soffrire e spirare da soli”. È l’ennesimo fine turno ai tempi del Coronavirus e Silvia Giacomelli, infermiera del dipartimento di emergenza a Senigallia (in provincia di Ancona), lasciandosi l’ospedale alle spalle si porta via ricordi, pensieri e immagini che restano indelebili nel suo cuore. “In ventidue anni di carriera ho affrontato con i colleghi molte situazioni emergenziali e drammatiche, ma i giorni che stiamo vivendo non si possono paragonare a nulla”.

L’ospedale stesso è stato completamente cambiato; tutti i reparti, esclusa la maternità, sono ora destinati al covid. Anche il blocco operatorio è stato convertito. I pazienti vengono divisi in base alla gravità; se manifestano sintomi blandi, vengono mandati a fare la quarantena in casa, altrimenti vengono ricoverati. “Siamo la Lombardia del centro Italia, i numeri dei contagi sono altissimi – afferma Giacomelli. Spesso in questi giorni è stata fatta la metafora della guerra, che forse è impropria, ma descrive la situazione che abbiamo intorno, così inedita, irreale; in pochissimo tempo tutto è cambiato”. L’infermiera, che dall’inizio dell’emergenza ha deciso di allontanarsi dalla famiglia per evitare di esporre i suoi cari a possibili rischi, vive ora in un appartamento vicino all’ospedale, di cui paga di tasca propria l’affitto. Anche altri colleghi hanno fatto scelte simili, senza avere alcun sostegno esterno. “Ora veniamo chiamati eroi, la realtà è che stiamo facendo il nostro lavoro come sempre, con lo stesso impegno e coraggio, ma prima nessuno si curava di noi e quando questa emergenza sarà finita, torneremo nel dimenticatoio, come successe con i vigili del fuoco di New York”.

L’infermiera non nasconde la sua amarezza, ma è soprattutto per i suoi pazienti che si dispiace. “C’è una spersonalizzazione totale. Quando entrano lasciano tutta la loro vita, il loro mondo e i loro affetti fuori. Una volta indossato il camice monouso sembrano tutti uguali. Con sé hanno solo il telefonino con il caricabatterie e spesso tra il loro ricovero e il loro decesso non c’è nemmeno l’occasione di fare una telefonata. So che anche questo è un paragone molto forte, ma per me è davvero così: mi sembrano come gli internati di un campo di concentramento, che entrano sulle loro gambe ed escono ormai senza vita, soli, in silenzio, anonimi. È una dimensione disumana”.