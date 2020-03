Gadda: "Serve un piano sociale shock"

“Serve un grande piano shock sociale. Bene le prime risorse stanziate ai comuni, ora serve sbloccare la rete della solidarietà con tre proposte concrete.” Così Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva e firmataria della legge antispreco, la prima norma organica sulle donazioni. “L’emergenza che stiamo vivendo acuisce – prosegue Gadda – le fratture sociali presenti nel nostro Paese, e stanno aumentando forme di disagio e fragilità dettate dall’incertezza sul futuro e dalla difficoltà contingente persino rispetto all’acquisto di beni di prima necessità. Questa esperienza mette in luce quanto sia essenziale sostenere in modo strutturale la rete del volontariato, che sta lavorando senza sosta a fianco dei comuni per prestare servizi di cura, sostegno psicologico, e garantire la consegna di alimenti, farmaci e beni di prima necessità alle persone in situazione di bisogno, e anche alle istituzioni pubbliche ad esempio attraverso le donazioni di dispositivi medicali. È fondamentale garantire continuità a questo servizio così prezioso, per questo metto sul tavolo tre proposte: un fondo in grado di sostenere l’attività del volontariato, lo sblocco immediato delle risorse del 5x1000 agli enti perché si tratta di milioni di euro già disponibili e non erogati per cavilli burocratici, e chiudere il cerchio sulle agevolazioni IVA per i beni donati.”